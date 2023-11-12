“سفير رياضة الانجازات”.. تتويج حسين الجسمي بجائزة أبوظبي للجوجيتسو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، توَّج سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان النجم الإماراتي حسين الجسمي بـ”جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023″، ومنح لقب “سفير رياضة الانجازات” في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وذلك في مبادلة أرينا في أبوظبي.

وأعرب الجسمي عن شكره واعتزازه بلقب “سفير رياضة الانجازات” وقال في تدوينة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقباً سأعتز به دائماً “سفير رياضة الإنجازات”، مؤكداً أن الجائزة العالمية تعكس المكانة الرائدة للعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية، مشيداً بدور اتحاد الجوجيتسو في نشر الرياضة، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي للعبة ووجهة مفضلة للأبطال. متمنياً أن تتواصل مسيرة إنجازات الدولة بأمجادها ومحطاتها المشرفة.

وكان الجسمي قد شارك في حفل افتتاح النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدم برؤيته الموسيقية وألحانه وغنائه الأغنية الرسمية بالبطولة تحت عنوان “أبوظبي منبع البطولات” من كلمات أحمد بن هياي المنصوري وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر علي الأمير، وأكد فخره واعتزازه للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي وقيامه بدور بسيط في قصة النجاح التي سطرتها البطولة على مدى الأعوام السابقة.

هذا وقد انطلقت النسخة الأولى من “جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو”، في عام 2016 لتشكل المنصة الأولى والأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجیتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

وأعرب الجسمي عن اعتزازه بهذا اللقب وكتب عبر حسابه على تطبيق X: “شكرًا جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقبًا سأعتز به دائمًا “سفير رياضة الانجازات”.

نشير أن حسين الجسمي كان قد ألغى الحفل الذي كان سيحييه في الأرينا الكويت ضمن فعاليات مهرجان ”ليلة عمر” بدورته الثانية دعمًا للقضيّة الفلسطينيّة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني والحرب الدائرة في غزة.

على صعيد الأعمال، أطلق الجسمي مؤخرًا أغنية “الله يخليك لاهلك” التي حملت رؤيته الموسيقية وألحانه، وهي من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والإشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، متعاوناً في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي.