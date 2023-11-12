دوا ليبا بمفاجأة للجمهور وما فعلته لا يُصدّق

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة دوا ليبا كتبت 97 أغنية لألبومها الجديد، وهو رقم ضخم لألبوم غنائي، الأمر الذي شكّل ضجة بين الجمهور، الا ان دوا ليبا لم تكشف عن موعد طرحه.



على صعيد آخر تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غريب لـ دوا ليبا، حيث ظهرت وهي تغني أغنية تركية على المسرح بطريقة وصف الجمهور بأكثر من رائع، ليصطدموا بالحقيقة في ما بعد بأن الفيديو هو من صنع الذكاء الإصطناعي، فما كان منهم إلا أن يعبروا عن تفاجئهم بما وصل إليه الـ AI.