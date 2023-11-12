توبا بويوكستون برفقة نجمة عربية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة السعودية رهف الحربي برفقة الممثلة التركية توبا بويوكستون، وذلك خلال تواجدهما في باريس.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالهما.

وكانت حضرت توبا بويوكوستن عرض أزياء هيرميس ضمن أسبوع الموضة في باريس.

ونشرت بويوكوستن على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لحضورها عرض أزياء الدار، وعلقت على الصور قائلة: "شكرا جزيلا لكم لجعلي أشعر كأنني في المنزل".

وقد لفتت بويوكستون الأنظار بإطلالتها الناعمة من توقيع "فالنتينو"، بعد أن تواجدت في عرض "فالنتينو".

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