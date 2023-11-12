تايلور سويفت تخاف على الجمهور وتتخذ هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت تأجيل حفلها فى الأرجنتين بسبب الأمطار، وفي تصريح لها قالت: "أنا أحب العرض المطري، لكنني لن أعرض معجبي أو زملائي من الفنانين وطاقم العمل للخطر أبدًا".
وكانت حققت تايلور سويفت مليارها الأول، وأصبحت رسمياً "مليارديرة"، وذلك بعد نجاح فيلم Eras tour concert.
صُوّر فيلم تايلور خلال جولة موسيقية لها، وحقق إيرادات قياسية تتخطى الـ125 مليون دولار، بعد أن تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية.
وأشار التقرير الصحافي الذي نشرته مجلة “بلومبرج نيوز”، أن سويفت أصبحت رسمياً مليارديرة، بعد وصول ثروتها الصافية إلى 1.1 مليار دولار.
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