ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة نسرين طافش صور لها بالكوفية الف. . لسطين. ية على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّقت على الصور بالقول: "أنا لا أنساكي ف. ل.سطين.. و يشد يشد بي البعد ..أنا في أفيائك نسرين .. أنا زهر الشوق أنا الورد تصميم التطريز الف. لس. طيني اليدوي مع الكوفية الفل. سطي. نية انعملت بايدي سيدات من مدينة الناصرة".

وكانت أطلت نسرين طافش مؤخرا على الجمهور بلوك كاجول مميز بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص ، وظهرت نسرين مرتديةً توب ضيق باللون الأبيض من دون أكمام مع سروال باللون الأزرق واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش بإطلالة لافتة..وهذا سر ما ارتدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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