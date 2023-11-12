سهر الصايغ تتعرض لحادث سير وتكشف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية سهر الصايغ عن تعرضها لحادث سير، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: " الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل …. مش ده المهم …المهم اني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال …انا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال ..شالوا العربيه حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه على الاسفلت ..اشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله".

وتلقّت سهر الصايغ رسائل كثيرة اطمأنت على حالتها.

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