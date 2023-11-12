سهر الصايغ تتعرض لحادث سير: فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة سهر الصايغ لحادث سير كبير مساء أمس السبت 11 نوفمبر، معلقه: فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال.

نشرت سهر الصايغ صور لسيارتها بعد الحادث وحشود كثيفة من المارة في الشارع لمساعدتها، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حادث سهر الصايغ

علقت سهر الصايغ، قائلة: "الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل، مش ده المهم، المهم اني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال".

حادث سهر الصايغ

أضافت سهر الصايغ موجهة الشكر لكل ساهم في مساعدتها: "أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال شالوا العربية حرفيا وماسبونيش غير والعربية علي الأسفلت أشكركم جدا وكتر ألف خيركم حقيقي مصر فيها رجالة".

حادث سهر الصايغ

مسرحية بص للعالم بقلبك

من ناحية أخري، تشارك سهر الصايغ في مسرحية "بص للعالم بقلبك" مع الفنان ميدو عادل.

أبطال مسرحية بص للعالم بقلبك

مسرحية "بص للعالم بقلبك" يشارك في بطولتها الفنان علي الحجار، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب، وهي من إخراج عصام السيد، تعرض على على المسرح القومي، مأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" لوليام شكسبير.

آخر أعمال سهر الصايغ

يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ كان مسلسل "بابا المجال" في رمضان 2023، مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.