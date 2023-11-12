ريهام عبد الغفور تستعين بقصة فرعون: أقدار الله أقوى من تدابير البشر

ياسر رشاد - القاهرة - لفتت الفنانة ريهام عبد الغفور أنظار متابعيها، بعدما قامت بنشر حكمة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول أقدار الله المكتوبة وحكمة من قصة حياة فرعون والنبي موسى.

تصريحات ريهام عبد الغفور

أعربت ريهام عبد الغفورعن إستيائها في المنشور الذي نشرته، قائلة: "‏قتل فرعون آلاف الأطفال كى لا يأتى

موسى ..!!

وفى النهاية، رباهُ فى بيته

لتعلم إن أقدار الله أقوى من تدابير البشر".

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

من ناحية أخرى، تتعاون ريهام عبد الغفور مع إياد نصار في رمضان 2024، في مسلسل "صلة رحم"، حول فكرة المسلسل، قال إياد نصار: "القصة تشبه كرة الثلج، لما ناخد قرارات صغيرة في حياتنا بدون ما نعرف توابعها، وتفضل التوابع تكبر لغاية ما تتحول لمأساة، دي طبيعة المسلسل".

"صلة رحم" من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج تامر نادي.

يستعد كل من النجم محمد ممدوح والنجمة ريهام عبد الغفور لبطولة مسلسل جديدة ، من المفترض أن يعرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

إذا كشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن تعاقد النجم محمد ممدوح، والنجمة ريهام عبد الغفور، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل، ليبدأ تصوير المسلسل في آخر نوفمبر المقبل.

ويذكر أن شاركت النجمة ريهام عبد الغفور النجم محمد ممدوح في أكثر من عمل درامي سابق، وكان آخر تعاون بينهم مسلسل رشيد ، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

مسلسل رشيد

أبطال مسلسل "رشيد"

يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح، وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.

قصة مسلسل "رشيد"

تدور قصة مسلسل رمضان الجديد "رشيد" حول تعرض ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه وتزداد الأحداث تعقيدا بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "رشيد" نشرت ملصقات الدعاية الرسمية منذ عدة أيام لمسلسل “رشيد” الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، وظهرت خلالها ريهام عبدالغفور بإطلالة مختلفة، بينما ظهر محمد ممدوح بإطلالة جديدة بشخصيتين على الملصق، الأمر الذي جعل المتابعين يتوقعون ظهوره بشخصيتين في أحداث المسلسل.

وعلى مستوى السينما، يعرض لـ محمد ممدوح في الفترة الحالية فيلم وش في وش، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات، تأليف وإخراج خالد الحلفاوي ويشارك فيه كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، سلوى محمد علي، وآخرين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي وسلط الضوء على المشاكل الزوجية التي تزداد بسبب تدخل الأهالي.

وتنتظر ريهام خلال الفترة القادمة عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لعرضه بعد تأجيله أكثر من مرة.