المخرج محمد محي الدين للوفد.. "حدوتة منسية" ممتلئ بالأحداث ويناقش الكثير من القضايا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مخرج مسلسل حدوتة منسية "محمد محي الدين" للوفد عن بعض التفاصيل، وقال المسلسل مكون من 30 حلقة، ويحتوي على الكثير من التفاصيل، وأنه بذل مجهود كبير ليخرج المسلسل في النهاية بصورة تليق بالمُشاهد.

وقال إن "حدوتة منسية"، يجمع الكثير من الفنانين مثل: "سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد صيام، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، عبير صبري، طارق صبري، نانسي صلاح، هنا السعيد، ريم سامي، محمود حجازي، دعاء حكم، أمير صلاح الدين ,مصطفي منصور , عبير منير ونجوم أخرين.

واستكمل: تجسد سوسن بدر في حدوتة "منسية"، شخصية أم ثرية لديها ميراث وثأر قديم، مما يجعل الأحداث مشوقة، ويتم أيضًا مناقشة الكثير من القضايا خلال الحلقات منها الثأر والاختلاف على الميراث والطمع.