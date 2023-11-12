شاهد دانية الشافعي تخطف الأنظار بـ إطلالة ساحرة في حفل زفافها

خطفت الإعلامية دانية الشافعي الأنظار بإطلالتها الرائعة في حفل زفافها، حيث ظهرت بفستان أبيض ساحر. وقد قررت دانية الشافعي عدم الكشف عن هوية زوجها، وذلك بسبب رغبته في عدم الظهور الإعلامي. وعندما سئلت عن جنسية زوجها، أجابت بكل بساطة بأنه “خليجي”، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

يذكر أن دانية الشافعي هي مذيعة سعودية الجنسية، ولدت في عام 1983 ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية.

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