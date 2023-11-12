‏شاهد التيك توكر اللبنانية غيداء تظهر بإطلالة طبيعية بدون فلتر وتبهر متابعيها

أبهرت التيك توكر اللبنانية غيداء جمهورها بإطلالة طبيعية، حيث ظهرت في مقطع فيديو دون استخدام أي فلاتر. ووثق المقطع جمال غيداء الطبيعي، حيث بدت بملامح ناعمة وبشرة صافية.

وأشاد العديد من المتابعين بإطلالة غيداء، مؤكدين أنها تتمتع بجمال طبيعي لا يحتاج إلى فلاتر.

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