بالصور: الإعلامية سارة مراد تعلن خطبتها وجمالها يخطف الأنظار

أعلنت المذيعة السعودية سارة مراد، مُقدمة برنامج سعودي آيدول، خطبتها على شاب لم تكشف عن هويته حتى الآن، وسط مباركات وتهاني عديدة من محبيها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ظهرت سارة مراد في الصورة بفستان ناعم طويل وبكتف واحدة مع قصاصة شيفون رقيقة على الصدر، باللون الأوف وايت، بتوقيع نجلا المنجم، صنعته بتطريز يدوي على شكل سلاسل طويلة بطول الفستان.

ارتدت سارة مراد مجوهرات أنيقة، إذ اختارت عقداً ماسياً أنيقاً ورفيعاً مع قرط وسوار وخاتم بنفس الشكل، وتركت سارة شعرها البني الناعم منسدلاً دون قيود مع تصفيف أمامي على شكل غرة مقسومة من الجانبين.

انهالت التهاني على سارة مراد فور إعلان خبر خطبتها، وتمنى لها العديد من النشطاء والمشاهير السعادة في حياتها الجديدة، خاصة وأن تلك الخطوة تأتي بعد انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتها ملك التي تبلغ من العمر 12 عاماً.

وقال البعض في تعليقاتهم: “ألف مبروك”، “الله يتمم بخير ويسعدك ألف ألف مبروك يا سارة”، “عروستنا القمر ألف ألف مبروك يا حبيبتي تتهنوا يارب ويتمم لكم علي خير”، “الف مبروك ساره وبالتمام يارب ويجعل دربكم أخضر”، “الله يتمم بخير حبيبتي ويجعل السعادة نصيبك”، “الله ألف مبروك يا غالية كتير فرحت لك”، “ألف مبروك يا سارة الحلوة فستانك يجنن”.

تابع البعض: “يا الله على النعومة والحلا عروسة مثل القمر الله يتمم بخير ويسعد قلبك”، “شو هالأخبار الحلوة الله يسعد قلبك الحلو يا عروس يا أحلى عروس”، “ألف مبروك يا قلبي يتمم لك الله بالخير ويجعل دربك أخضر طويل وسعيد أنت والعريس القمر”.

سارة مراد هي مذيعة سعودية، تقيم بين الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة دبي وبين المملكة.

درست سارة مراد في مجال الجرافيك، وبعد انتهاء دراستها اهتمت بالأزياء والموضة، وأصبحت لها مدونة تشارك عليها الكثير من الصور وتتحدث من خلالها عن أحدث صيحات الموضة خاصة للمرأة الخليجية.

تم اختيارها سفيرة لماركة Nuxe الفرنسية لمستحضرات التجميل، كما شاركت في لجنة تحكيم في مؤسسة العطور عام 2014.

تزوجت سارة مراد من قبل مرة واحدة وأنجبت ابنتها ملك التي تبلغ من العمر 12 عاماً.

من ضمن أعمال سارة مراد أنها شاركت في تقديم برنامج فرسان الصيد على شاشة mbc1، وقدمت برنامج المقالب رامز عقله طار عام 2021، وكانت مقدمة حفل صوت الأرض لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح وأجرت أول تغطية لقيادة المرأة في المملكة العربية السعودية وقدمت برنامج سعودي آيدول.