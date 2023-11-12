شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام غنت فيها ليلى علوى قبل تقديمها دور مطربة فى فيلمها الجديد "مقسوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية،

وتظهر النجمة ليلى علوى بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات، وقبل غناء ليلى في فيلمها الجديد غنت من قبل في فيلم قبضة الهلالى وقدمت أغنية " أمبو لا" واستعراضها الشهير مع الأغنية، وأغنية حمص و حلاوة مع النجم ممدوح عبد العليم في فيلم سمع هس، و أيضا غنت في فيلم يا مهلبية يا، وتدور أحداث فيلمها الجديد في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي.

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.