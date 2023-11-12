بوسي شلبي تحيي الذكرى السابعة لوفاة محمود عبدالعزيز بالتبرع لأهالي غزة

أعلنت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، عن تبرّعها لأهالي قطاع غزة وذلك إهداء لروح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز، في الذكرى السابعة لوفاته.

ونشرت “شلبي” فيديو أعلنت خلاله أنها في هذه المناسبة دائمًا ما تلجأ الى عمل الخير عن روح محمود عبدالعزيز في بلده في ذكرى وفاته ولكن هذا العام ستتبرّع لأهالي غزة عن روحه في ذكرى وفاته.

وعلقت بوسي على الفيديو قائلة: “مهما مرّت السنوات محمود عبدالعزيز الحاضر الغائب في ذكرى وفاته، أسألكم الفاتحة.”

من جانبه، أحيا محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه على موقع إنستغرام، ذكرى وفاة والده قائلاً: “12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبي وابني وأخي وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي.. ألم – اشتياق – راحه نفسية.. أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك.”