صلاح عبد الله عن هذه الفئة: "الحقد هد ضميرها ولسانها عايز قطعُه"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري صلاح عبد الله عن الفرق بين الناس السيئة والجميلة، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الناس الوحِشة مابتحترمش كبيرها، وتشوف عيوبها في غيرها، والحقد هد ضميرها، ولسانها عايز قطعُه، الناس الحلوة عكسُهم، أول ماتشوفهم تحبهُم، ولو حد إتكلم منهُم، تختشي تقاطعُه".



ونال منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر أكد صلاح عبد الله مؤخرا ان التفاعل بشأن الأحداث في غ. ز. ة على وسائل التواصل لم يهدأ، وما حدث ظاهرة صحية تكشف عن أشياء كثيرة، كما أن قمة القاهرة للسلام كشفت أيضا عن أشياء كثيرة أخرى.