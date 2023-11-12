ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك صور ومقاطع فيديو من مشاركتها اليوم في ماراثون بيروت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر إلى جانبها شاب يدعى رالف وهو مصاب بمتلازمة داون، حيث شاركت ريتا معه في الماراثون وإلتقطا صوراً مع بعض، وعلقت ريتا على المنشور قائلةً: "ركضت اليوم مع ألبي رالف أنا فخور بك للغاية لقد جعلت قلبي يبتسم في الأيام التي أجد فيها صعوبة في الاستمتاع بأي شيء.
أحبك رالفيتو. أنت فعلت ذلك!!!!!".
وفي وقت سابق، شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من اخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب يدور في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...
ونشرت الممثلة اللبنانية حايك صوراً من كواليس العمل وعلقت عليها: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة !!
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ريتا حايك تشارك في ماراثون بيروت..وهذا ما جعل قلبها يبتسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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