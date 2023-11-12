بالصور- كريستيانو رونالدو يعايد إبنته بهذه الكلمات..وخفة دمها تخطف قلوب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - عايد لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو إبنته الصغيرة بعيد ميلادها بعد إتمامها الست سنوات من خلال صور لطيفة نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها بالقمول : "عيد ميلاد سعيد يا ابي الحب، 6 سنوات، بارك الله فيك دائمًا"، وخطفت إبنته قلوب الجمهور بخفة دمها.



وفي وقت سابق، أطلت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز على الجمهور بلوك رائع، وخطفت الأنظار بصورة جديدة، وظهر فيها خلفها حبيبها لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتألقت جورجينا بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود مع سروال واسع بنفس اللون، ونسقت معهما سترة قصيرة باللون الرمادي بكمين طويلين وواسعين، وربطت شعرها على شكل كعكة، مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.