سهر الصايغ تتعرض لحادث سير وتكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن تعرضها لحادث، مساء أمس السبت.

ونشرت سهر صورا من الحادث عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل، مش ده المهم المهم أني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال ..شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت، اشكركم جدا وكتر الف خيركم، حقيقي مصر فيها رجالة".

من جانب آخر، كانت آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "بابا المجال"، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد موسى.