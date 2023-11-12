إلغاء احتفالات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تضامنًا مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن المخرج مازن العرباوي، مدير مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"، عن إلغاء احتفالات الدورة الثامنة للمهرجان، والتي كانت ستبدأ فعالياته ابتدأ من يوم 25 حتى 30 نوفمبر الجاري تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح مازن الغرباوي مدير المهرجان، أنه تم إلغاء الاحتفالات افتتاح المهرجان بسبب الأوضاع في غزة وذلك خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TEN".

يذكر أن المهرجان، يحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، ويرأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين كيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.