في الذكرى السابعة لرحيله.. بوسي شلبي تزور قبر زوجها محمود عبدالعزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى السابعة لوفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، التي توافق اليوم 12 نوفمبر الجاري.

ونشرت بوسي صورًا من أمام قبر الراحل محمود عبدالعزيز وفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت بوسي على الفيديو: "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي في الذكرى الـ7، أحبك وأدعوا لك".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.