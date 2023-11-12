أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصورة بملابس كاجوال، في أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "أحلى الحلوين، قمر حرفيا، قمر، الله أكبر قمر، نبض قلبي، أخيرا طل القمر، ياروحي، مستحيل الجمال ده، وحش الكون، أحلى واحدة في الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.