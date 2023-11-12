روجينا تخوض رمضان 2024 بمسلسل "سر إلهى"

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد الفنانة روجينا لخوض موسم دراما رمضان 2024 بعمل جديد تتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرج رؤوف عبد العزيز بعد نجاح مسلسل "انحراف" في رمضان 2022 ومسلسلها الأخير "ستهم" في الموسم الماضي اللذين قدمتهما معه.

وقالت روجينا إنها تخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقي إعجاب الجمهور وشخصية درامية وإنسانية جدًّا مفاجأة للجميع

وتحدثت روجينا في وقت سابق عن دورها في مسلسل "ستهم" الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: "عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس".

وأضافت: "عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة ابنها وعملناها من البداية.. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الألم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان آخد لوني اترش عليا سبرتو عشان أخد لون السمار وصبغة التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان أظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع لسنة ونصف".

يذكر أن الفنانة روجينا حققت نجاحًا كبيرًا بمسلسل "ستهم" الذي عُرض رمضان الماضي بمشاركة نخبة من نجوم الفن من بينهم إياد نصار والشيخ ياسين التهامي لأول مرة في الدراما وسلوى عثمان ومحمد عبد الحافظ وغادة طلعت، وأمير صلاح الدين للمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.