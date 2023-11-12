وفاة الفنان عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي منذ قليل، الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا.
وكان الفنان عثمان محمد علي قد لأزمة صحية قبل وفاته.
يذكر أن أخر أعمال الفنان عثمان محمد علي مسلسل "حي السيدة زينب".
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي منذ قليل، الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا.
وكان الفنان عثمان محمد علي قد لأزمة صحية قبل وفاته.
يذكر أن أخر أعمال الفنان عثمان محمد علي مسلسل "حي السيدة زينب".
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام