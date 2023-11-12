وفاة الفنان عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي منذ قليل، الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا.

وكان الفنان عثمان محمد علي قد لأزمة صحية قبل وفاته.

يذكر أن أخر أعمال الفنان عثمان محمد علي مسلسل "حي السيدة زينب".