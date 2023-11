شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فيلم عن الأبطال الخارقين أراد ماثيو بيرى تقديمه قبل وفاته.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن أن الممثل الراحل ماثيو بيري، بطل سلسلة Friends، أراد عمل فيلم عن بطل خارق شبيه بـ سيرته الذاتية، تحت اسم Mattman مع المخرج آدم مكاي، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



ماثيو بيرى وآدم مكاى

تم العثور على الممثل الذي اشتهر بدوره تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي الشهير Friends، ميتاً في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضى، عن عمر يناهز 54 عامًا، وتم دفن بيري في جنازة خاصة في المدينة في 3 نوفمبر الجارى.

وقال ماكاي، في مقابلة جديدة مع The Hollywood Reporter، إنه ناقش مشروع Mattman مع بيري أثناء العمل معه في فيلم Don’t Look Up.

وصرح ماكاى قائلا:" كان بيري يروج له، حيث قال ستتعرف عليه، اسمه مات وهو مشهور جدًا وعمره حوالي 50 عامًا، حياته بها القليل من الفوضى، وفجأة، يموت أحد أقاربه البعيدين ويترك له ملياري دولار، التي يستخدمها ليصبح بطلًا خارقًا".

وتابع ماكاي قائل: "كانت فكرتي مجرد تقديم فيلم أو مسلسل حول كو بيرى رجل تلفزيوني مشهور وذو شعبية كبيرة ويتعامل مع الإدمان، في نسخة خيالية لما كان يعاني منه".



ماثيو بيرى

وكان قد كشف موقع The Blast خلال تقرير نشره شهادة وفاة الممثل الراحل ماثيو بيري، حيث كتب في خانة سبب وفاة الممثل "مؤجل"، ما يضيف المزيد من الغموض إلى ظروف وسبب وفاته، حيث تم تأجيل السبب الرسمى لوفاة بيرى فى انتظار مزيد من التحقيقات وتقارير علم السموم.