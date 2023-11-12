شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان باكية بعد رحيل والدها: كان عندي أمل تبقى غيبوبة سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل الفنان عثمان محمد على، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث قالت سلوى محمد على فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إنها كان لديها أمل أن تكون غيبوبة سكر".

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية". كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.



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