شكرا لقرائتكم خبر عن قصة اكتشاف عثمان محمد علي لـ محمود عبد العزيز ومديحة كامل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني، بعد رحيل الفنان الكبير عثمان محمد علي، الذى أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة في السينما والدراما المصرية، فهو أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار الذى كانت لأدواره علامة مميزة وبصمة كبيرة في الفن المصرى رغم أن أدواره كانت ثانوية ولم يحصل على البطولة.

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوي عثمان، وله الكثير من المواقف في عالم الفن، وكان له الفضل بعد الله عز وجل في اكتشاف الكثير الفنان أثناء عمله مشرفاً وموجهاً للمسرح المدرسي بالإسكندرية، من بينهم، محمود عبدالعزيز ومحمد وفيق وأميرة السينما مديحة كامل وكوثر العسال وعزيزة راشد وغيرهم، وهو ما كشفه في حوار خاص لـ "برنامج حكايات زينب" والتي تقدمه الزميلة زينب عبداللاه على "تليفزيون الخليج 365".

وقال والد الفنانة سلوى عثمان خلال حواره ببرنامج حكايات زينب: "كنت مفتش وموجه للمسرح المدرسى واكتشفت العديد من المواهب فى الإسكندرية، ومنهم محمود عبدالعزيز الذى كان طالبًا موهوبًا فى مدرسة الورديان واشتغلنا مع بعض أنا وهو يوسف داود وحسن عبدالسلام"

وحكى الفنان الكبير عن قصة اكتشافه لأميرة السينما مديحة كامل حين كانت طالبة فى المرحلة الإعدادية: "مديحة كانت تلميذة فى مدرسة الشاطبى الإعدادية بالاسكندرية، وكانت بتشارك فى المسرح المدرسى وعملت دور رابعة العدوية وكنت أنا فى لجنة التحكيم ومعى حسن مصطفى وجمال إسماعيل الذى كان موجهاً معى فى المسرح المدرسى، ومديحة كانت موهبتها بتلمع جداً، وكنت أعرف والدها ووالدتها وحصلت على كأس المدارس وطلعت الأولى عن دور رابعة، وشجعناها وقلنا لها هيكونى لك شأن كبير"

ويستكمل الفنان الكبير عثمان محمد على ذكرياته مع النجوم الذين اكتشفهم بينما تنظر ابنته سلوى عثمان بامتنان وفخر لتستمع لحكايات الأب: "كان محمد وفيق طالباً فى مدرسة الثانوية المرقصية وذهبت للإشراف على مسرحية يقدمها مع مخرج أخر فوجدت الدور الذى أخذه محمد وفيق فى المسرحية لا يوازى موهبته فقلت للمخرج اترك لى إخراج هذه المسرحية، وجئت بنص يتماشى مع إمكانيات محمد وفيق، وكان مسرحية كاليجولا ودخل محمد وفيق مسابقة المسرح المدرسى على مستوى الجمهورية وأخد المركز الأول لأنه عمل دور من أجمل ما يمكن وبعدها دخل معهد الفنون المسرحية ،كما اكتشفت غيره من النجوم وشجعتهم وأنا أشرف على المسرح المدرسى".

وأشارت الابنة الفنانة سلوى عثمان خلال الحوار إلى أنها تفخر بكل أدوار والدها ولكنها ترى أن دوره فى مسلسل الفرسان كان أهمها وأجملها، وكانت مشاهده فى بداية المسلسل أحد العوامل التى جذبت الناس لمتابعة هذا العمل.

وهنا يضحك الأب ويتذكر موقفًا لا ينساه فى هذا المسلسل:" بعد ما أخدت الدور المخرج حسام الدين مصطفى وجد أن هذا الدور مهم جداً لأنه بداية المسلسل فإما يشد الناس أو يصرفهم عنه، وقال إحنا عاوزين نجم فى الدور ده، بلاش عثمان نديله دور تانى، وكان هيجيب محمود ياسين لكن محمود رفض وقال مخدش دور 10 حلقات"

وتابع:" لما قالولى الكلام ده اتضايقت جداً، ولما حمدى غيث عرف قال لو عثمان معملش الدور أنا مش هشتغل دور العز ابن عبدالسلام، وحسام وافق"

واستكمل الفنان الكبير قائلاً:"جسدت المشهد وكان صعب جدًا وبه مشاعر متعددة ، وعندما شاهده حسام الدين مصطفى أعجب به جداً وعمل ديكوباج جديد، وقال لى أنا أسف انى كنت هغيرك، وكان هذا من المواقف التى لا أنساها".