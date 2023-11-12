شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان محمد على.. 5 صور نادرة للفنان الراحل والد سلوى عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان القدير عثمان محمد علي، والد الفنان سلوى عثمان، وذلك قبل قليل، وهو الفنان صاحب المشوار الفني الطويل والمتنوع، حيث عمل مع كبار النجوم وساهم في اكتشاف العديد من الفنانين وعاصر كبار نجوم زمن الفن الجميل، منهم الفنان الكبير بديع خيري، ونستعرض من خلال هذا التقرير عددا من الصور النادرة للفنان الراحل، والتي سبق أن نشرها برنامج "حكايات زينب" والذي تقدمه الزميلة زينب عبد اللاه على تلفزيون الخليج 365.



الفنان عثمان محمد علي مع أسرته



عثمان محمد علي مع أسرته



عثمان محمد علي مع الفنان بديع خيري



عثمان محمد علي



الفنان عثمان محمد علي

وكان كشف الفنان عثمان محمد علي، عن عمله مشرفًا وموجهًا للمسرح المدرسى بالإسكندرية مع عدد من كبار النجوم، منهم محمود عبد العزيز ومحمد وفيق وأميرة السينما مديحة كامل وكوثر العسال وعزيزة راشد وغيرهم.

وقال والد الفنانة سلوى عثمان، خلال حواره ببرنامج حكايات زينب، قبل وفاته: "كنت مفتشا وموجها للمسرح المدرسى، واكتشفت العديد من المواهب فى الإسكندرية، منهم محمود عبدالعزيز الذى كان طالبًا موهوبًا فى مدرسة الورديان واشتغلنا مع بعض أنا وهو يوسف داود وحسن عبد السلام".

وحكى الفنان الكبير عن قصة اكتشافه لأميرة السينما مديحة كامل حين كانت طالبة فى المرحلة الإعدادية: "مديحة كانت تلميذة فى مدرسة الشاطبى الإعدادية بالإسكندرية، وكانت تشارك فى المسرح المدرسى وعملت دور رابعة العدوية، وكنت أنا فى لجنة التحكيم، ومعى حسن مصطفى، وجمال إسماعيل الذى كان موجهاً معى فى المسرح المدرسى، ومديحة كانت موهبتها بتلمع جداً، وكنت أعرف والدها ووالدتها وحصلت على كأس المدارس، وطلعت الأولى عن دور رابعة، وشجعناها وقلنا لها هيكون لك شأن كبير".