شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جائزة من نصيب فيلم Barbie فى ترشيحات الجرامى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Barbie على 12 ترشيحًا في ترشيحات جوائز الجرامى الـ 66، الحفل الذى سيقام في 4 فبراير من العام المقبل 2024، وهذه بعض من ترشيحات العمل في سبع فئات: