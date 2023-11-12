شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جائزة من نصيب فيلم Barbie فى ترشيحات الجرامى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Barbie على 12 ترشيحًا في ترشيحات جوائز الجرامى الـ 66، الحفل الذى سيقام في 4 فبراير من العام المقبل 2024، وهذه بعض من ترشيحات العمل في سبع فئات:
- ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة أغنية العام.
- ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة تسجيل العام.
- ترشح أغنية "Dance the Night" لـ دوا ليبا لجائزة أغنية العام.
- ترشح أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
- ترشح أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
- ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل تصويرية.
- ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.
- ترشح أغنية "Barbie World" لـ جائزة أفضل أغنية راب.
- ترشح أغنية "What Was I Made For?" لـ جائزة أفضل أداء Pop Solo.
- ترشح أغنية I"m Just Ken لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
- ترشح أغنية Dance The Night لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
- ترشح أغنية What Was I Made For? لـ جائزة جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
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