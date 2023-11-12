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12 جائزة من نصيب فيلم Barbie فى ترشيحات الجرامى 2024

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القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Barbie على 12 ترشيحًا في ترشيحات جوائز الجرامى الـ 66، الحفل الذى سيقام في 4 فبراير من العام المقبل 2024، وهذه بعض من ترشيحات العمل في سبع فئات:

  1. ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة أغنية العام.
  2. ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة تسجيل العام.
  3. ترشح أغنية "Dance the Night" لـ دوا ليبا لجائزة أغنية العام.
  4. ترشح أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
  5.  ترشح أغنية  "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
  6. ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل  تصويرية.
  7. ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة  أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.
  8. ترشح أغنية "Barbie World" لـ جائزة أفضل أغنية راب.
  9. ترشح أغنية "What Was I Made For?" لـ جائزة أفضل أداء Pop Solo.
  10. ترشح أغنية I"m Just Ken لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
  11. ترشح أغنية Dance The Night لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.
  12. ترشح أغنية What Was I Made For? لـ جائزة جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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