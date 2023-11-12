بالصور- بالكاجوال الأسود..كارول سماحة تسحر الجمهور بلوك مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأخر ظهور له عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع من خلال صور شاركتها مع الجمهور، وكانت ترتدي كروب توب باللون الأسود من دون أكمام مع سترة بنفس اللون وسروال أسود واسع متعدد الجيوب ومزين بالسلاسل الفصية، وتركت كارول شعرها الناتعم منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت حققت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رقماً قياسياً في نسب المشاهدة على أغنيتها الجديدة “نسخة مني”، إذ تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة بعد 4 أشهر فقط على طرحها.

وكانت أغنية “نسخة مني” قد تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب لفترة طويلة، وسجلت نجاحًا قياسيًا بين مختلف الإصدارات الغنائية العربية في الفترة الأخيرة الماضية.

