بالصورة- في عيد ميلادها..يارا السكري تعايد نور الغندور بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري صديقتها الممثلة المصرية نور الغندور في يوم ميلادها من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص، وعلقت عليها بالقول: "يوم ميلاد سعيد نور، أفضل التمنيات لمستقبل مشرق، إستمري في اللمعان".



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

