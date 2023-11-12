في الصدارة..إليكم ما وصلت إليه إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة محمد فراج

ميرنا وليد - بيروت - يتصدر الممثل المصري محمد فراج بتحقيق قائمة الأفلام من خلال فيلمه "فوي فوي فوي" بعد النجاح الكبير الذي حققه، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر متصدراً في مصر.



الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 152ألف و340 جنيه. ليتجاوز ما حققه منذ بداية عرضه الـ 32 مليون جنيه.

الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة أفضل فيلم عالمي.