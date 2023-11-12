أسرار نارية بتجربة تحرش وإلحاد وعلاقات نسائية.. نيقولا معوض يحطم أسوار حياته الشخصية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن أسرار داخل حياته الشخصية والفنية، وتحدث بتوسع حول طفولته وتجربة التحرش التي مر بها، وكيفية تخطيه الأمر لسنوات كثيرة حتى أصبح من أهم الفنانين بالساحة الفنية.

نيقولا معوض

نيقولا معوض: فيه شباب كتير صغير بيتعرضوا للتحرش

ظهر نيقولا معوض ضيفًا في برنامج "كتاب الشهرة" عبر قناة الجديد من تقديم الإعلامي علي ياسين، قائلًا: "بإنه تعرض للتحرش الجنسي من قبل رجل في طفولته، وقام بتهديده حتى لا يخبر أهله، مشيرًا: "الإحصائيات بتقول أن فيه شباب كتير صغير بيتعرضوا للتحرش ومجتمعنا بيخليهم ما يقولوش لعائلاتهم ولما اتكلمت للمرة الأولى عن الموضوع حسيت إني بتكلم بلسان ناس كتير ومش بلوم أهلي لأنهم بالعكس كانوا محتضنني جدًا".

أضاف نيقولا معوض: "والسبب اللي خلاني مقولش حاجة عشان مكنتش عاوز أزعلهم أو أدخل والدي في مشكلة لأن كان حد بيخاف جدًا علينا وكان ممكن يوصل به الأمر أنه يقتل عشان يحمي عيلته والمتحرش قالي لو قلت لأبوك أنت عارف هيجي ويقتلني وهيدخل السجن عشان كده مقولتش لحد".

نيقولا معوض

نيقولا معوض: فكرت في الانتحار بمرحلة في حياتي

أشار نيقولا معوض، قائلاً: "عشت جزء من طفولتي في ملجأ بسبب حرب لبنان، وعندي عقدة غروب الشمس والألعاب النارية لأنهم بيذكروني بالحرب، فكرت في الانتحار بمرحلة في حياتي، كنت حاسس دائمًا بزعل وحزن دفين ومش عارف إيه سببه هل التنمر أم تعرضي للتحرش أم الحرب.

أكمل نيقولا معوض حديثه: "حسيت بالذنب والمسؤولية بعد بكاء والدي، بسبب عدم قدرته على شراء سيارة لي، أثناء دخولي الجامعة.

نيقولا معوض

نيقولا معوض: لا أعرف عدد العلاقات التي أقمتها

تابع نيقولا معوض: "تعدد علاقاتي النسائية قد يكون رد فعل للتحرش الذي تعرضت له في طفولتي، تزوجت وعمري 42 سنة، ولا أعرف عدد العلاقات التي أقمتها، كان حلمي الأساسي أكون مخرج مش ممثل، وأول ما بدأت التمثيل مكنش بيجلي أدوار حلوة".

ونجح الفنان اللبناني نيقولا معوض في لفت الأنظار لموهبته في التمثيل وكانت أبرز مشاركاته بمسلسل "ونوس" مع النجم الكبير يحيى الفخراني والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2016 والذي كان بمثابة بطاقة تعريف وشهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور المصري.

نيقولا معوض

من ناحية أخرى، يذكر أن نيقولا معوض يشارك بمسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان لعام 2024.

وقال نيقولا معوض إن مسلسل "الحشاشين" عرض عليه العام الماضي ليقدمه في موسم 2023 لكنه اعتذر عنه نظرا لارتباطه بتصوير مسلسل "الثمن" في تركيا، وعندما تأجل المسلسل لرمضان 2024 تم عرض العمل عليه مرة أخرى ووافق على الفور.

وأضاف: "كنت مضايق جدا السنة اللي فاتت أما اعتذرت عن المسلسل موضحا أنه يحب العمل مع المخرج بيتر ميمي وسعيد جدا بهذا المسلسل".

وعن تعاونه مع النجم كريم عبد العزيز قال نيقولا معوض: "طول عمري بحب شغله ونفسي أشتغل معاه بالإضافة لشركة الإنتاج سينرجي".

نيقولا معوض

ويجسد نيقولا معوض شخصية عمر الخيام في المسلسل، وعن هذا الأمر قائلًا: "الشخصية دي كلنا حبينها وعارفينا وتركت أثر كبير جدا والدور دا بيحملني مسؤولية معينة وهذا طبيعة الفنان عندما يجسد شخصية تاريخية".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "حسن الصباح"، مؤسس تنظيم جماعة الحشاشين الإرهابية، الذي ولد عام 1037 وطُلب منه السفر إلى مصر في عهد المستنصر بالله الفاطمي، وقضى بها 3 سنوات ما بين القاهرة والإسكندرية، اختلف خلالها مع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، وسجنه ثم طرده من مصر وعاد إلى أصفهان.