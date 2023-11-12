رحيل الفنان القدير عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد علي، منذ قليل، والد الفنانة سلوى عثمان، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، إذ أعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان عثمان محمد على توفي وستتواصل النقابة مع الفنانة سلوى عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء".

الفنان عثمان محمد على

الفنان عثمان محمد علي

الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

أعمال الفنان عثمان محمد علي

شارك عثمان محمد علي في أول مسلسل إذاعي وهو "حب وإلهام" في عام 1954، ثم تلاها أعمال كثيرة منها "للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم".

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها "رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى في عزو، الإمام الشافعي"، من أفلامه السينمائية "دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة".