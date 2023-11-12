أهم المعالم السياحية بالغربية فى محاضرة لقصر ثقافة طنطا

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لاستعراض أبرز الأماكن والمزارات السياحية فى مصر، وأهميتها فى دعم الاقتصاد القومى.

فى هذا السياق، أوضح د. محمد عبدالعزيز زيدان، المتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، أن مصر تزخر بالعديد من الأماكن والمزارات السياحية التى تحكى لنا عن عظمة التاريخ المصرى عبر العصور المتلاحقة، مشيراً إلى تنوعها الكبير، حيث تمتلك مصر الكثير من الأماكن السياحية التى تعكس مراحل تطور الحضارات على أرض المحروسة، منذ الحضارة المصرية القديمة ومروراً بالعصر اليونانى والرومانى والقبطى، وصولاً للحضارة الإسلامية.

واستعرض «زيدان» أهم المزارات السياحية المنتشرة فى مدن ومحافظات مصر، منها: أهرام الجيزة، ومعبد الكرنك، ومعبد أبوسمبل، ووادى الملوك، وشارع المعز لدين الله الفاطمى، ومسجد أحمد بن طولون، وقلعة صلاح الدين الأيوبى بالمقطم، وقلعة قايتباى بالإسكندرية، والكنيسة المعلقة، ومسجد عمرو بن العاص وغيرها.

وعن المواقع السياحية فى محافظة الغربية، أشار «زيدان» إلى امتلاك المحافظة عدداً من الأماكن التاريخية، من بينها: المسجد الأحمدى بمدينة طنطا، وكنيسة الشهيدة رفقة فى قرية سنباط، ومدينة سمنود التى تضم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة بها كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب. وفى سياق آخر، ضمن الفعاليات الثقافية التى تقيمها ثقافة الغربية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، شهد عدد من المواقع تنوعاً كبيراً فى الأنشطة، حيث استقبلت مكتبة محلة أبوعلى عدداً من طلبة وطالبات المدارس الذين تابعوا خلال وجودهم مسرحاً للعرائس للحديث عن قيمة التضحية للوطن، فيما احتفل قصر ثقافة غزل المحلة بمشاركة الأطفال بقرب حلول أعياد الطفولة، بجانب عقد محاضرة توعوية عن أهمية تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع.