المغني SZA يتصدر ترشيحات جرامي

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت R &B ومغنية السول SZA، على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز جرامي القادمة ، جوائز صناعة الموسيقى الأمريكية ، في أعلى مرتبة تهيمن عليها الفنانات الإناث.

تتقدم مغنية أغنية "Kill Bill" على مغنية الروك فيبي بريدجرز ومغنية البوب فيكتوريا مونيه والخلاط سيربان غنيا ، ولكل منهم سبعة ترشيحات.

التالي ، مع الترشيحات في ست فئات ، هي فتاة الروك الخارقة boygenius (التي تعد فيبي بريدجرز عضوا فيها) ، بالإضافة إلى بيلي إيليش وأوليفيا رودريغو وتايلور سويفت وجون باتيست وبراندي كلارك ومايلي سيروس.

كما حصل المنتج جاك أنتونوف على ستة ترشيحات لعمله مع تايلور سويفت ولانا ديل ري.

ولكن في حفل توزيع جوائز جرامي ال 66 في 4 فبراير في لوس أنجلوس، ستكون الظاهرة الأخرى التي يجب مشاهدتها هي الفيلم السينمائي الشهير «باربي»، الذي تحتل أغانيه من الموسيقى التصويرية، التي تؤديها بيلي إيليش ودوا ليبا، من بين آخرين، عدة فئات.

في عام 2023، توج الحفل بيونسيه، التي أصبحت الفنانة الأكثر حصولا على الجوائز بإجمالي 32 جائزة خلال حياتها المهنية بأكملها، لكن الجائزة العليا لألبوم العام استعصت عليها لصالح نجم البوب البريطاني هاري ستايلز.