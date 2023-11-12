انطلاق فيلم tiger 3 بدور العرض في الهند.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اطلق النجم العالمي الهندي سلمان خان والنجمة كاترينا كيف أحد أفضل ثنائيات بوليوود بفيلم "tiger 3"، حيث سيتم طرحه بالهند، اليوم الأحد، بدور العرض، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة خاصة بعد نجاح جزئيه الأول والثاني بشكل كبير.

أحداث فيلم "tiger 3"

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.

فيلم tiger 3

أبطال فيلم "Tiger 3"

والفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمان سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، إضافة إلى النجوم، ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما ، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.

فيلم Tiger Zinda Hai 2017

تايغر على قيد الحياة، هو فيلم أكشن وإثارة هندي صدر سنة 2017، من كتابة وإخراج علي عباس ظفر. الفيلم هو ثاني أفلام ياش راج فيلم التي تدور أحداثها عن عالم الجاسوسية، وهو تتمة لفيلم إيك تا تايغر الذي تم إصداره سنة 2012 وثاني فيلم لسلسة أفلام تايغر. الفيلم من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف. في هذا الجزء يتوجب على تايغر الدخول إلى العراق وإنقاذ مجموعة من الممرضات الهنديات والباكستانيات المحتجزات كرهائن في يد منظمة إرهابية.

واجه الفيلم عددًا من التأخيرات بعد رفض كبير خان، كاتب سيناريو ومخرج الجزء الأول، العودة لتقديم الجزء الثاني، وبعد ذلك تم تعيين علي عباس ظفر لكتابة السيناريو والإخراج، استوحى الفيلم قصته من حادثة اختطاف ممرضات هنديات في عام 2014 من قبل داعش. بدأت مرحلة ما قبل الإنتاج في الفيلم بحلول عام 2016، وانتهى التصوير في عام 2017، وتم تصويره في عدة أماكن بما في ذلك أبوظبي والنمسا واليونان والمغرب. بتكلفة بلغت 120 كرو (18.43 مليون دولار أمريكي) ليكون واحدًا من أغلى الأفلام الهندية التي تم إنتاجها عند إصداره.

تم عرض فيلم تايغر على قيد الحياة في دور العرض حول العالم من قبل شركة ياش راج فيلم في 22 ديسمبر 2017. حصل الفيلم على تقييمات إيجابية من النقاد بسبب مشاهد الحركة وأداء الممثلين.

كما فعل سابقه، حقق الفيلم العديد من الأرقام القياسية في شباك التذاكر خلال عرضه السينمائي، حيث بلغت إيراداته أكثر من 600.1 كرو "92.15 مليون دولار أمريكي" على مستوى العالم، ليصبح ضمن الأفلام الهندية الأعلى إيرادًا في المركز الرابع عشر. كما حقق الفيلم أيضًا رقماً قياسياً في أعلى إيرادات عطلة نهاية الأسبوع الأولى لفيلم باللغة الهندية، حيث بلغت إيراداته 114 كرو (17.51 مليون دولار أمريكي). في حفل جوائز فيلم فيرفاري الـ 63، فاز فيلم تايغر على قيد الحياة بجائزة أفضل فيلم حركة. من المقرر عرض الجزء الثالث من السلسلة، والذي يحمل عنوان «تايغر 3» في عيد ديوالي عام 2023.