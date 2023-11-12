بشخصية مطرب.. مسلم ينضم لأسرة فيلم "درويلة"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاون المطرب مسلم مع أسرة فيلم "درويلة" بدوره كمطرب ضمن أحداث العمل، والذى انطلق تصويره منذ فترة، من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل وبطولة محمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن.

مسلم

اطلق مؤخرا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطة

تروح من أوضة على أوضة .. بتعدل صورة معووجة

وأتاري العوجة كات ف الحيط

سابوك عايش على أملك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد ما فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعة .. لقيت صورة بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعة

لقيت كام ذكرى مرمية

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت أنواره مطفية

وكان سكانه أهل العيب