العروسة والنداهة .. تفاصيل عروض نوادى المسرح بثقافة أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت لجنة مناقشات ومشاهدات عروض نوادى المسرح، في إطار الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، أربعة عروض لمدة يومين.

وتضم الناقد والمؤلف مجدى الحمزاوى، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد وأميرة والى “إدارى”، وبحضور مدير عام فرع ثقافة أسوان يوسف محمود، والكاتب أحمد أبو خنيجر وعدد من مخرجى ثقافة أسوان،

"العروسة"



شهدت اللجنة فى اليوم الأولى عرض "العروسة" أداء حركى صامت لفرقة قصر ثقافة كوم امبو، تأليف وإخراج علي عبد الجواد،

تدور أحداث العرض حول عروسة ماريونت تستيقظ على خشبة المسرح مستلذة ببهجتها التى ارتسمت على هيئة رقصات، لكنها تكتشف وجود شخص يحركها وانها مسلوبة الارادة لا تستطيع الحراك بدونه، وتحاول التخلص منه عدة مرات بسبب العنف الذى يظهر به إلى أن تنجح العروسة فى التخلص من خيوطها، كما تدرك العروسة إدراكاً تاماً أن لحظة تخلصها من القيود هى لحظة موتها وتصر على ما تفعل.

"النداهة"



العرض الثانى "النداهة" عرض أداء حركى صامت لفرقة قصر ثقافة اسوان، تأليف نسرين نور، تصميم وإخراج أحمد جمعة، تدور أحداثه حول الصراع الداخلى للفرد، ومصير النهايات الحاسمة من خلال ثلاثة شخصيات، الفتاة ودرجة تحقيق الكونية الفردية، الفلاح والتغيير الذى يحدث له عندما يذهب إلى المدينة ، الشاب ومحاولة الوصول للاعلى، وتتمثل النداهتين فى الاغواء والحقيقة التى يهرب منها الفرد.

وفى اليوم الثانى شاهدت اللجنة عرض عرض "الهروب من الموت" تأليف هانى مهران، إخراج هانى جمال، تدور أحداث العرض حول الصراع ما بين تقدم التكنولوجيا فى حياتنا وتقنين القانون لها، وتأثيرها فى حياتنا الطبيعية بعد ظهور الريبورت واستخدامه فى الحياه لينافس العنصر البشرى، فى كثير من الأمور الحياتية والصناعية، والاعتماد على الإنسان الألى فى كل المجالات والسيطرة على العالم، يدور كل ذلك فى اطار المتافيرس و هو العالم الافتراضى 3D، ويتم عرض ذلك فى عمل درامى ورؤية إخراجية يعرض فيها المخرج بهذه الاحداث بعد مرور ٤٠٠ سنة لتأثير ااتكنولوجيا على البشر.

"رصد خان"



وأعقبه عرض "رصد خان" تأليف محمد علي ابراهيم، إخراج احمد عبدالرحمن، و هو عرض مركب له طرحان حيث الطرح الواقعى من حيث قصة الاحفاد واقتتالهم وصراعاتهم وتآمرهم من اجل الانفراد بكنز ابن غانم ، وطرح غيبي روحاني متمثل في رحلة ابن غانم لفك طلاسم الكنز للانفراد به، و العامل المشترك بين الطرفين هو فكرة الطمع والجشع بداخل الانسان عموماً وهي ما ستؤدي به الي التهلكة، بالإضافة الى اشتباك النص مع عدة موروثات دينية اسلامية متمثلة في خسف الله بكنز قارون وموروثات شعبية متمثلة في الطلاسم والسحر الاسود والرصد " حارس الكنوز".

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجى العروض ولجنة المشاهدة حول اختيار عناصر العرض من ديكور و موسيقى وكيفية توظيفها لخدمة العرض.