شاهد.. خالد عبدالرحمن ينضم للحملة السعودية ويقاطع تطبيق TikTok ويغلق حسابه على المنصة

نشر الفنان خالد عبدالرحمن مقطع فيديو جديد عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي أعلن فيه عن قراره بقطع علاقته بتطبيق TikTok وإغلاق حسابه على المنصة.

وجاء في التغريدة: “كلنا فدا للوطن، وتأخري عن الموضوع بسبب إني كنت في رحلة ولا عندي إطلاع على الأخبار”

يذكر أن المواطنين في المملكة أطلقوا حملة لمقاطعة تطبيق تيك توك وانضم لها العديد من الفنانين والمشاهير في السعودية والوطن العربي وذلك على خلفية اتهامات للتطبيق بحذف مقاطع فيديو تدافع عن المملكة، ونشر مقاطع أخرى تسيء إليها.