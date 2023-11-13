“هيدي نقطة ضعفي”.. ابنة صابر الرباعي تفاجئه أمام الجماهير.. وهكذا كانت ردة فعله!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، ليلة أمس، حفلا غنائيا ضخما من فقرات حفل “روائع بليغ حمدي”، ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

ابنة صابر الرباعي

وانتشر مقطع فيديو لـ صابر الرباعي قبل صعوده إلى المسرح، حيث فاجأته ابنته الصغيرة بتسجيل صوتي عبرت من خلاله عن حبها لها وشوقها الكبير له، ليسمع صابر التسجيل امام الجميع مبيناً تأثره الكبير بكلام ابنته، اذ أرسل لها تسجيلا صوتيا عبّر لها عن حبه وانه متشوّق ليعود الى تونس ورؤيتها وضمها الى قلبه.

ولفت إلى أن طفلته تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وردّ على سؤال ما إذا كانت تتابع الحفل بأنها بالتأكيد نائمة لأن الوقت تأخر.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وردّ فعل صابر العفوي، ولاحظوا كيف تحول أمام طفلته إلى طفل صغير في غاية الحماس والسعادة، متمنيين لهما السعادة والصحة.

مطربو حفل «روائع بليغ حمدى»

وضم الحفل 6 مطربين في حفل روائع بليغ حمدى من دول مختلفة، وهم: (أنغام، صابر الرباعى، أصالة، ماجد المهندس، نانسى عجرم، مى فاروق) التي استبدلت بالمطرب السعودى «طلال سلامة»، وتم عرض الحفل في اليوم الوافق 9 نوفمبر الجارى على خشبة مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتى، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر.

صابر الرباعي يدعم القضية الفلسطينية

أكد النجم التونسي صابر الرباعي أن الشعب التونسي يدعم حق المقاومة الفلسطينية في اللجوء إلى كل الوسائل لاسترداد حقوقه بالقوة.

وقال صابر الرباعي في تصريحات لقناة الجديد اللبنانية: “نحن كشعب تونسي عربي معروف أننا نقف إلى جانب قضيته الأولى وهي القضية الفلسطينية، واستقبلنا منذ سنوات أهالينا من فلسطين في تونس حتى رجعوا إلى أرضهم، وهذا حقهم أن يعيشوا في بلدهم”.

وأضاف: “كشعب تونسي نحن كذلك ندعم دائما المقاومة لاسترجاع أرضهم بكل الطرق والوسائل، لأن الوسائل السياسية لا تفيد، ولازم الإنسان ينزل الميدان ويحاول يسترد ما أخذ منه بالقوة ويسترجعه بالقوة إن لزم الأمر، وهذا ما نشاهده منذ سنوات وليس فقط منذ السابع من أكتوبر”.

كما أكد صابر الرباعي أن قيامه بالتبرع لدعم الشعب الفلسطيني نابع من شعوره بالواجب تجاهه قائلا: “طبعا هذا واجب، ودعم القضية الفلسطينية ليس فقط بالطرق المعنوية ولكن بالدعم المادي أيضا”.

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