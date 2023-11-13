فيديو.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تشارك في مسابقة ملكة جمال الكوكب 2023 في لوس أنجلوس

توجهت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في حفل مسابقة ملكة جمال الكوكب لعام 2023. نشرت رومي مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” يُظهرها وهي تتجه نحو المسرح لتحية الحضور، وعبرت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الحدث. وبعد تحية الجمهور، وقفت رومي بجوار المتسابقات الأخريات اللاتي يتنافسن معها في المسابقة الجمالية العالمية.

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