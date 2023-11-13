الفنان عثمان محمد علي يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان الفنان عثمان محمد علي قد أصيب في مارس الماضي بجلطة في المخ أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وظل يتلقى العلاج في أحد المستشفيات حتى وافته المنية مساء اليوم.

ويعد الفنان عثمان محمد علي من أبرز الفنانين المصريين، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها “العطار” و”السبع بنات”، “عائلة الحاج متولى” و”لن أعيش فى جلباب أبي”، “الحسن البصري”، “الضوء الشارد”، و”القضاء فى الإسلام”.

وأعرب العديد من الفنانين والإعلاميين عن حزنهم الشديد لوفاة الفنان عثمان محمد علي، داعين له بالرحمة والمغفرة.