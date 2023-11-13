فريدة سيف النصر تسخر من عمليات التجميل: كله بيشد وينفخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

سخرت الفنانة فريدة سيف النصر، من بعض الفنانات اللاتي يلجأن لإجراء عمليات تجميل.

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2: "لما بتقدمي كل حاجة بحب بتحسيها.. لكن لما أنا أكون قاعدة وأقول فلانة عاملة.. طيب ما فلانة أصغر منك، وأروح أعمل إبر ونفخ وشد ومط في وشي علشان أبقى حلوة وفي الآخر وشي يبوظ.. فيه إيه مالكم".

وأوضحت أن شادية وهند رستم وصباح جميلات للغاية، مشيرة إلى أنها ترفض القيام بعمليات تجميل كون ملامحها طبيعية وهي راضية عن شكلها تماما.

واختتمت حديثها قائلة :"هويدا بنت صباح كانت قمر بمناخيرها الكبيرة، ربنا بيعمل للإنسان شكل حلو لكن الإنسان بيروح يعمل حاجات في وشه مش حلوة وبيعرض نفسه للخطر، نجلاء فتحي بتظهر بأسنانها بدون ما تعمل أسنان زي السيراميك في بوقها وسعاد حسني كانت طالعة بوزنها الزايد وده عمل جاذبية ليها".