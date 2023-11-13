عمرو دياب يتبرع بجزء من عائد حفله في دبي لـ غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان الكبير عمرو دياب عن حفله الغنائي الجديد، المقرر إقامته بدولة الإمارات يوم 18 نوفمبر الجاري.

ونشر عمرو دياب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "يعود حفل عمرو دياب في دبي بموعد جديد، السبت المقبل 18 نوفمبر".

وأضاف: "تظل التذاكر الأصلية صالحة، وتتوفر الآن التذاكر الجديدة للتاريخ المعاد جدولته، وضمن حملة "تراحم من أجل غزة"، سيتم التبرع بجزء من عائداتها لصالح جمعية الهلال الأحمر، لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم".

وقدم عمرو دياب مؤخرا أغنية "يا قمر" لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف منذ أيام.