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وفاء عامر تنعى الفنان عثمان محمد علي بهذه الكلمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 12 نوفمبر، عن عمر يناهز 88 عاما.
ونشرت وفاء صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "خالص العزاء في وفاة المغفور له، الفنان الكبير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، الفاتحة".
وكان الفنان عثمان محمد علي تعرض لأزمة صحية قبل وفاته.
يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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