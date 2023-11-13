محمد رمضان بصحبة شقيقه وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري أحدث ظهور لها، وظهرت مرتدية "بدلة باللون الأصفر"، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له، على السوشيال ميديا، ظهر رمضان برفقة شقيقه الأكبر محمود خلال رحلتهما بـ باريس، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

حنان ترك

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وعلقت: "ليس الخطر أن يقوم الصراع بين الحق والباطل، لكن الخطر أن نفقد الإحساس بينهما".

آية سليم

نشرت آية سليم، صورة جديد لها أثناء تواجدها في الجيم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" .

نور الزاهد

شاركت نور الزاهد أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة كاجوال.

نسرين طافش

نشرت نسرين طافش عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت على الصور: "أنا لا أنساكي فلسطين، ويشد بي البعد،أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوق أنا الورد".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بدون مكياج.

حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه صورة والدته على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة"، وعلق عليها قائًلا: "الله يرحمك يا امي".

حسين الجسمي

نشر المطرب حسين الجسمي صورة له أثناء تتويجه بـ"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023"، ومنحه لقب "سفير رياضة الانجازات"، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".