شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Marvels يحقق أسوأ افتتاحية فى تاريخ عالم MCU.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة أجنبية أن فيلم الأكشن والخيال The Marvels، فشل في الوصول للتوقعات التي تم إعدادها له في الافتتاحية الأولى له، ولم يتجاوز حاجز الـ 47 مليون دولار، وهو يعد أقل افتتاح لعالم MCU في نهاية الأسبوع على الإطلاق.

ووفقا لصحيفة فارايتي، فإن فيلم The Marvels حقق أسوأ افتتاحية لفيلم في تاريخ عالم MCU، ويرجح التقرير أن فشل تحقيق الفيلم للافتتاحية المتوقعة والتي كانت 65 مليون دولار كحد أدنى، إلى عدم قدرة بري لارسون على الترويج للفيلم بشكل كبير، وسط اضطرابات SAG.

ويعد فيلم The Marvels تكملة لفيلم Captain Marvel الذى طرح خلال عام 2019، ومن بطولة بري لارسون، صموئيل ل.جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس.

وكانت كشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت "خائفة مما سيحدث" لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائى في عام 2019 ، بشخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.