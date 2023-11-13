شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جبارة تنعى الفنان عثمان محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الفنان القدير عثمان محمد على الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية قد كرمت الراحل فى الدورة الثالثة بملتقى حصاد الفن والتى أقيمت فى سبتمبر الماضى.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولابنته الفنانة سلوى عثمان، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، منها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم، منحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، منهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.