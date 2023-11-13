شكرا لقرائتكم خبر عن معركة أوسترليتز التاريخية من فيلم Napoleon قبل طرحه نوفمبر الجارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى، فيديو تشويقيا جديدًا لـ معركة أوسترليتز، Battle of Austerlitz، من فيلم Napoleon الجديد، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى خواكين فينيكس، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و 57 ثانية، ومن المقرر أن يطرح العمل يوم 22 نوفمبر الجارى.

وكان قد حصل الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon، علي تنصيف R، وذلك بسبب ما يحتويه على مشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة، فئة R، تكون من بداية 15 عاما، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.



Napoleon

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج المخرج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.a