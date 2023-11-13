شكرا لقرائتكم خبر عن استعراضات إيبيريا تجسد صورة المرأة فى أعمال بيكاسو بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة فرقة إيبيريا للرقص لتقديم حفلين بالقاهرة والإسكندرية بعنوان بيكاسو فى الاستعراضات تنفيذ وإخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفيا وذلك في الثامنة مساء الإثنين 13 نوفمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ومساء الخميس 16 نوفمبر علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج عددًا من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الإسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي، المتلالئ، ليلة حزينة، الصمت، الترنيمة الزراعية، رقص هيبوفيلدز، حقول الشمس والقمر، قماش مورنر، بولو، ريمرينو، الدفوف وغيرها.





يذكر أن فرقة إيبيريا للرقص تأسست عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز بهدف نشر واستلهام التراث الاسباني حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية، حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020.